В России выявили 9 021 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 9 021 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 3 апреля 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 572 077 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 84 российских регионах. Наибольшее число выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 2011. Второе место по количеству заболевших занял Санкт-Петербург с 717 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область с 594 инфицированных.

Среди новых заболевших около 13,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 384 летальных исхода, а выздоровели 9 618 человек. За весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 100 017 заразившихся, всего вылечились 4 195 869.