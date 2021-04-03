Правительство одобрило продление соглашения о сотрудничестве РФ и США в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 апреля, правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в космосе. Договор будет действовать до конца 2030 года.

«Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года», - говорится в сообщении пресс-служба кабмина.

Предложение о продлении соответствующего соглашения одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отмечается в заявлении правительства, продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.

Соглашение между Россией и Соединёнными Штатами о сотрудничестве в космосе было заключено в 1992 году и продлевалось уже четыре раза. Данный документ является одним из основных инструментов, который формирует условия для российско-американского взаимодействия в вопросах освоения космического пространства.