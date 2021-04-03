Умерла Карла Мария Зампатти, итало-австралийский модельер

Карла Мария Зампатти Фото: REUTERS

В больнице Сиднея в возрасте 78 лет скончалась модельер Карла Мария Зампатти, которая так и не смогла оправилась после падения с лестницы в сиднейской опере. О смерти кутюрье сообщила ее дочь Бьянка Спендер.

«Сегодня я потеряла мою маму, моё вдохновение, моего учителя и друга», - приводит ABC слова дочери модельера.

Премьер-министр Австралии заявил, что страна потеряла поистине великого гражданина, и выразил соболезнования родным Зампатти.

Семья модельера отметила, что Зампатти не только создавала одежду для женщин, но и боролась за их права. Она подключилась к движению феминисток еще в 60-х годах прошлого столетия.

У Карла Мария Зампатти было несколько десятков бутиков по всей Австралии, и она возглавляла национальную телерадиокомпанию. Среди тех, кто носил одежду Зампатти, актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.