В Минцифры опровергли возможность утечки данных россиян через предустановленное ПО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство цифрового развития России исключило возможность передачи предустановленными российскими приложениями персональных данных за рубеж, уточнив, что на технику, которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений.

Как отмечают в ведомстве, ПО загружается из магазинов приложений, соответствуя всем требованиям безопасности и защиты персональных данных. При установке данных приложений всегда может ознакомиться с соглашением, в котором прописано все необходимое о передаче данных, а также распространении рекламы.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», - заявили в пресс-службе министерства.

В заявлении также говорится о том, что предустановка приложения является стратегическим решением, направленным на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. В ведомстве отметили, что такое нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного приложения и пользоваться удобными для него сервисами.

Как писал сайт kp.ru, ранее предустановленное ПО заподозрили в сливе данных за границу. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на АНО «Информационная культура» сообщал, что эта информация может быть передана как производителям устройств, так и IT-компаниям для таргетирования рекламы.