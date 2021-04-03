Источник: создание баллистической ракеты «Кедр» начнется в 2023-2024 годах

Создание баллистической ракеты «Кедр» начнется в 2023-2024 годах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опытно-конструкторская работа по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» начнется в 2023-2024 годов.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, научно-исследовательская работа по созданию межконтинентальные ракеты профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. «ОКР начнется в 2023-2024 годах», - заявил собеседник агентства.

По данным источника агентства, твердотопливные ракеты «Кедр» на рубеже 2030 года придут на замену комплексам «Ярс», которые сегодня находятся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения России. Новые баллистические ракеты, подобно «Ярсам», будут как мобильные, так и стационарные.

Напомним, ранее сообщалось, что разработка «Кедра» ведется в рамках модернизации стратегического вооружения, по одному из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения.