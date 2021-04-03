Полиция подала еще один иск в суд из-за «скопинского маньяка» Фото: "КП" Архив

Министерство внутренних дел обратилось в суд с заявлением о дополнительных ограничениях в отношении 70-летнего Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Ведомство просит ввести дополнение установленного административного надзора. Соответствующие сообщение появилось на сайте Скопинского районного суда в Рязанской области.

Как говорится в сообщении, суду предстоит принять решение о «дополнении ранее установленных административных ограничений» в отношении вышедшего из тюрьмы спустя 17 лет Виктора Мохова. Заседание назначили на следующий вторник, 6 апреля.

Ранее депутат Государственной думы Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить «предложение» скопинского маньяка Виктора Мохова зачать своей жертве ребенка. Парламентарий считает, что реплика несет прямую угрозу для пострадавших девушек. Кроме того, Пушкина обвинила Ксению Собчак в нарушении журналистской этики.