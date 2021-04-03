Россияне рассказали, сколько тратят на самые необходимые товары и услуги в месяц Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, в том числе на продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, что составляет 25-50 процентов бюджета. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей», - приводит РИА Новости вывод исследователей.

При этом каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50–70 тысяч рублей в месяц, еще 2,8% - от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8% – свыше 100 тысяч рублей.

Как уточняется, у трети российских семей (31,2%) расходы на продукты питания и самые необходимые товары составляют от 25% до 50% бюджета, а каждая пятая семья тратит на свои базовые потребности 50-75% доходов. При этом 12% семей направляют на эти цели свыше 75% доходов.

Около 18,5% опрошенных сообщили, что расходы на самые необходимые товары составляют менее 25% их доходов, что свидетельствует о достаточно хорошем материальном положении, но примерно столько же участников опроса (17,4%) заявили, что получаемого заработка не хватает даже на базовые потребности.