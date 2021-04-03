Врач рассказал о самом вредном способе употребления яиц Фото: Анастасия ШАРОВА

Обжаренная с яйцами колбаса делает данное блюдо исключительно вредным для организма. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот - делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Гинзбург сообщил и об исследованиях о вреде жареного красного мяса, употребление которого вместе с яйцами значительно повышает риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы, а также ускоряется течение атеросклероза.

Диетолог подчеркнул, что регулярно питаться таким способом нельзя, а самым полезным вариантом употребления продукта он назвал яйца пашот.

Напомним, ранее в Китае назвали секрет идеальной варки яиц. Специалист рассказал, как приготовить яйцо, чтобы вкус был нежным