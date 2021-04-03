Минздрав Украины призвал создать украинскую вакцину от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о необходимости создать украинский вакцину от коронавирусной инфекции, указав на то, что в мире идет война за производство препарата от COVID-19.

«Сегодня, когда в мире идёт настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один -начать производить свою», - написал глава украинского Минздрава на своей странице в Facebook.

Степанов подчеркнул, что для начала производства вакцины на Украине необходимо внести изменения в законодательство, а также предоставить приоритет при госзаказе украинским фармакологическим производителям. Он заявил, что государство должно гарантировать, что украинские компании будут в приоритете при покупке вакцины.

Напомним, днем ранее, 2 апреля, на Украине зарегистрировали рекордные число случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране зафиксировали 19 893 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 в незалежной заразились более 1,7 миллиона человек. Накануне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допустил возможность введения на территории Украины режима чрезвычайного положения.