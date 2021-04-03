Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за нарушение ПДД Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России одобрило проект закона, который закрепляет повышение меры ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу, 3 апреля.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в заявлении правительства.

Как уточняется, соответствующим проектом закона в новой редакции излагается статья 264(1) «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности.

В сообщении отмечается, что законопроект в установленном порядке будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.