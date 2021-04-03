Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом женщина находится в коме Фото: скриншот

Мария Артемова, пострадавшая в массовом ДТП на Садовом кольце с видеоблогером Эдвардом Билом, в настоящий момент находится в коме. Об этом рассказал адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев.

«Она находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», - рассказал он перед заседанием в Тверском суде Москвы, где сегодня, 3 апреля, рассматривают дело блогера.

Напомним, ДТП с участием пяти машин произошла на Садовом кольце в минувший четверг, 1 апреля. В результате аварии серьезно пострадала Мария Артемова, которую отвезли с места происшествия в реанимацию.

По версии следствия, находившийся за рулем синей Audi Эдвард Бил выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего врезался в поток автомобилей. Следов алкоголя в крови блогера не обнаружили. Как писал сайт kp.ru, обвинение направило ходатайство в суд с просьбой не арестовать подсудимого, а ввести в качестве меры пресечения запрет на осуществление определённых действий.