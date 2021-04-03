Украина и НАТО проведут учения по обороне «с последующим переходом в наступление» Фото: REUTERS

В субботу, 3 апреля, в Николаевской области завершилась подготовка к украинско-британским командно-штабным учениям Cossack Mace-2021, которые состоятся через несколько месяцев при участии ещё не менее пяти стран-членов НАТО. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, уточнив, что в учениях примут участие более тысячи военнослужащих

«Завершилась главная конференция по планированию украино-британских командно-штабных учений Cossack Mace – 2021 ... К проведению планируется привлечь представителей не менее пяти государств - членов НАТО», - говорится в Facebook.

Как отмечается, в ходе подготовки к учениям были проработаны сценарии обучения, а также механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооружённых сил незалежной и стран-участниц.

В заявлении говорится, что согласно сценарию учений, штаб и подразделения бригады будут привлекаться к отражению «масштабного наступления вооружённых сил условной страны - агрессора».

Напомним, ранее представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что в рамках учений Defender Europe 2021 отработают сценарий «войны с Россией». Комментируя это высказывание, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал НАТО огромной бюрократической машиной, для которой проведение военных учений являются одним из способов заработать на обеспечении войск.