Восемь полицейских пострадали на беспорядках в Белфесте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек были задержаны. Об этом сообщила правоохранительные органы города.

«Старший офицер полиции призвал к спокойствию после того, как офицеры были ранены во время беспорядков в Сэнди-Роу, на юге Белфаста», - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

Как уточняется, вечером в минувшую пятницу, 2 апреля, прошел небольшой местный протест, который в кратчайшие сроки перерос в нападение на полицию.

Участники протеста бросали в сотрудников правоохранительных органов различными предметам, в том числе металлические прутья, тяжелые кирпичи, крышками люков, а также пиротехнические изделия.

По данным полиции, раненые офицеры получили ожоги, травмы головы и ног.

По данным BBC, около ста людей собрались на площади Шафтесбери, где также собирались сторонники британского правления в Северной Ирландии.