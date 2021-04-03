В России предложили вернуть налог на движимое имущество юрлиц Фото: REUTERS

Министерство финансов и бизнес-сообщество обсуждают необходимость возврата налога на движимое имущество в России, который был отменен с 2019 года. Об этом рассказала эксперт Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.

«Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как отметила Айрапетян, отмена налога на движимое имущество повлекла за собой судебные споры, причиной которым стала сложность отнесения имущества к движимому или недвижимому. По ее словам, в судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают, как правило, в том случае, если признания подобного имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым, такого как производственного комплекса, что может повлечь признание всех элементов этого имущества недвижимым.