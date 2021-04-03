Глава Роснедр считает, что запасов нефти в России хватит на 58 лет Фото: REUTERS

Жители России могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть еще около 58 лет. Такую оценку дал глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв, отметив, что такое возможно при сегодняшнем уровне развития технологий.

Киселёв подчеркнул, что это все очень условные показатели, и пересмотр будет происходить постоянно с развитием технологий. По его словам, этот рубеж будет постоянно отодвигаться.

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», - рассказал глава Роснедр в интервью «Российской газете», добавив, что в любом случае, запасами газа российская экономики будет обеспечена еще почти на 60 лет.

Кроме того, Киселёв прокомментировал основное препятствие для добычи углеводородов с арктического шельфа, которым он назвал низкую цену на нефть. Он пояснил, что так происходит, поскольку на сегодняшний день нет необходимых безопасных и дешевых технологий.

«Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену», - заявил он.