Умер Лев Любимов, один из создателей Высшей школы экономики

Заслуженный профессор умер на 85-ом году жизни. Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Умер Лев Любимов, заслуженный профессор, заместитель научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и один из создателей этого учебного заведения. Его не стало на 85-ом году жизни, сообщается в субботу, 3 апреля, на официальном сайте НИУ ВШЭ.

- Лев Любимов внес бесценный вклад в развитие университета. С первых дней основания Вышки он занимался подготовкой профессиональных кадров для преподавания. Мы скорбим о смерти Льва Львовича и выражаем соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении.

Представители ВШЭ добавили, что чуть позже сообщат о дате и месте прощания с Львом Любимовым.

Экономист Лев Любимов получил ученое звание профессора в 1984 году. Он был членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений, а также Института Соединенных Штатов и Канады РАН. До 1996 года Лев Любимов являлся членом Совета по гуманитарному образованию при российском правительстве, а позже его избрали членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства за вклад в создание новых эффективных организаций во время кризиса.