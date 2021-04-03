Умерла Нина Зоткина из фильмов "Двое в пути" и "Расписание на завтра"

Умерла актриса Нина Зоткина. Фото: Facebook Mikhail Degtyar

Советская и российская актриса Нина Зоткина умерла в возрасте 69 лет. Трагическую новость сообщил режиссер Михаил Дегтярь. Сам он узнал об этом от своей знакомой по ВГИКу.

- С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь. Не буду уточнять подробности - две недели там пролежала умершая хозяйка, очень хорошая актриса - Нина Зоткина, - написал Дегтярь в своем Facebook.

Актриса жила в квартире одна. Ее муж актер Алексей Панькин скончался еще в 2005 году.

- Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие, - трогательно написал Михаил Дегтярь.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 в Пензе. Она училась в Высшем театральном училище имени Б.В.Щукина. После этого долгое время состояла в актерском штате киностудии "Мосфильм". Среди ее ролей особенно выделяются Оля Чумакова в драме "Двое в пути" (1973), Евгения в фильме "Расписание на завтра" (1976).

Впоследствии за фильм "Двое в пути" Зоткина получила приз за лучшую женскую роль на международном фестивале в Праге.