Макгрегор подтвердил бой с Порье на турнире 10 июля Фото: REUTERS

Ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что проведет поединок с американцем Дастином Порье. Об этом спортсмен сообщил в субботу, 3 апреля, на своей странице в социальной сети Twitter.

- Бой назначен. 10 июля вы увидите, что представляет из себя Мак. Настроюсь и полностью уничтожу!, - написал Макгрегор.

Официально дата поединка пока что не названа, однако, по предварительной информации, Макгрегор и Порье подерутся 10 июля текущего года на турнире UFC 264.

Для бойцов это противостояние станет третьим. Впервые они встретились в 2014 году: тогда победу одержал ирландский боец техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, который прошел в январе этого года, американец взял реванш и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

На счету у Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений. Первый титул UFC 32-летний боец завоевал в 2015 году. Осенью 2018 года он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. На счету у Дастина Порье 27 побед и шесть поражений. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в ходе турнира два года назад.