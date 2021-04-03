В Минобороны Германии заявили о «росте вызовов» из-за действий России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «росте вызовов» для Европы из-за действий России. С таким утверждением глава немецкого военного ведомства выступила в субботу, 3 апреля, в интервью медиагруппе RND.

Она отметила, что ФРГ должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не для того, чтобы «оказать услугу» Соединенным Штатам.

- Вызовы растут - с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учетом поведения российской стороны. Германия не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с РФ, - заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

При этом никаких конкретных примеров или подтверждений своей точки зрения министр обороны Германии не привела.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне замглавы российского МИД Александр Грушко назвал отношения России и Евросоюза «конфликтным сосуществованием». Он отметил, что европейские государства оказались не готовы к равноправному сотрудничеству с Россией, а санкции со стороны Европейского союза привели к тому, что сотрудничество между сторонами оказалось под большим вопросом.