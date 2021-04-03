В России увеличилось число погибших в ДТП с участием такси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России наблюдается рост погибших в ДТП с участием в такси. Неутешительной статистикой поделился руководитель ГИБДД. Михаил Черников.

- Что касается вопросов такси, то у нас [количество] ДТП в целом осталось на уровне 2019-2020 годов. Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг, погибают пассажиры, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Черникова, за год число погибших в ДТП с такси увеличилось на 20%. Поэтому ГИБДД нужно обращать больше внимания на организацию перевозок и профессионализм таксистов. Кроме того, нельзя оставлять без внимания техническое состояние автомобилей такси.

Черников отметил, что, если машине меньше пяти лет, то ее должны ставить на технический осмотр раз в год, если больше, то два раза в год.

- То есть уже усилена ответственность за техническое состояние, - заключил он.