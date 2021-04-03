Все застрявшие из-за Ever Given суда прошли Суэцкий канал Фото: REUTERS

Все суда, которые застряли из-за перегородившего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given, уже прошли водную артерию. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил глава управления канала Усама Рабиа в ходе беседы с журналистами.

- Последняя группа из 61 корабля, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в эту субботу Суэцкий канал, - сообщил он.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха в операции помогли работы по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии. Египетские власти пообещали, что к концу текущей недели эта проблема будет решена.