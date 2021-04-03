Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Северной Каролине Фото: REUTERS

По меньшей мере три человека погибли и еще четыре пострадали минувшей ночью при стрельбе на вечеринке в жилом доме в американском городе Уилмингтон в Северной Каролине. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

- В жилом доме проходила вечеринка, во время которой началась стрельба. Минимум семь человек получили огнестрельные ранения, трое из них скончались, - сообщил начальник местной полиции Донни Уильямс.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие, а также из-за чего на вечеринке началась стрельба. Личность подозреваемого в настоящее время устанавливается.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в США автомобиль протаранил ограждение и защитный забор перед Капитолием. В результате атаки пострадали три человека, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые охраняли парламент.