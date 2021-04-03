Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter назвали должности с самыми высокими зарплатами на территории России.

Так, в Москве ищут коммерческого партнера в нефтехимической отрасли. Соискателю предлагают зарплату в 500 тысяч рублей. В список вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве также вошла должность стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой от 300 до 750 тысяч рублей и менеджера по работе с клиентами в инвестиционной организации с доходом до 600 тысяч рублей.

В список также вошла вакансия главы группы PHP, кандидатам на должность предлагают от 350 тысяч рублей в месяц. В российской столице ищут заместителя технического директора с опытом эксплуатации рыбопромысловых судов (до 550 тысяч), главу портфеля проектов в IT-компании (до 400 тысяч), дерматокосметолога (от 300 тысяч) и директора серийного производства в компании, специализирующейся на электронике (также от 300 тысяч рублей).

По данным экспертов HeadHunter, самые высокие зарплаты при работе в дистанционном формате могут получить: менеджер по продаже новостроек с зарплатой до 530 тысяч рублей, архитектор, которому предлагают от 300 тысяч в месяц, а также управляющая сетью студий лазерной эпиляции с зарплатой до 250 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, самыми востребованными профессиями у работодателей в РФ в текущем году стали медицинские сотрудники, IT-специалисты и продавцы, которые готовы быстро осваивать новые навыки.