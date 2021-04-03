Российские таможенники задержали фуру с 150 кг гашиша на границе с Латвией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские таможенники задержали фуру с 150 килограммами гашиша на границе с Латвией. Об этом в субботу, 3 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления.

- Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России 150 кг гашиша через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. В ходе спецоперации российские таможенники остановили для проверки грузовое транспортное средство, в котором, по товаросопроводительным документам, должны перевозить оливки из Испании, - говорится в сообщении.

Во время осмотра фуры таможенники выявили, что топливный бак транспортного средства оборудован тайником. При вскрытии бака специалисты обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Чуть позже экспертиза показала, что в свертках находился гашиш.

Сообщается также, что по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере в отношении двух россиян возбудили уголовное дело.