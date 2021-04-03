Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca Фото: EAST NEWS

Власти Нидерландов приостановили использование вакцины AstraZeneca, сообщает портал NL Times.

Такое решение было принято после консультаций с министерством здравоохранения, а также с агентством общественного здравоохранения. Причиной стали новые данные о пациентах, у которых образовались тромбы после прививок этим препаратом.

Накануне Нидерланды запретили прививки AstraZeneca для людей младше 60 лет, а сейчас решили прекратить вакцинацию для всех.

Напомним, в марте многие европейские страны отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca. А в Германии заявили, что будут применять эту вакцину только для людей старше 60 лет.

Между тем ВОЗ рекомендовала продолжить использование AstraZeneca. Эксперты утверждают, что польза от препарата значительно превосходит возможное риски. Кроме того, специалисты считают, что пока нет доказательств прямой связи побочных эффектов с самим препаратом.