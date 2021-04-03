Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-193 апреля 2021 17:48

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ранее в стране запретили прививки для людей младше 60 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Фото: EAST NEWS

Власти Нидерландов приостановили использование вакцины AstraZeneca, сообщает портал NL Times.

Такое решение было принято после консультаций с министерством здравоохранения, а также с агентством общественного здравоохранения. Причиной стали новые данные о пациентах, у которых образовались тромбы после прививок этим препаратом.

Накануне Нидерланды запретили прививки AstraZeneca для людей младше 60 лет, а сейчас решили прекратить вакцинацию для всех.

Напомним, в марте многие европейские страны отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca. А в Германии заявили, что будут применять эту вакцину только для людей старше 60 лет.

Между тем ВОЗ рекомендовала продолжить использование AstraZeneca. Эксперты утверждают, что польза от препарата значительно превосходит возможное риски. Кроме того, специалисты считают, что пока нет доказательств прямой связи побочных эффектов с самим препаратом.

Распространение коронавируса в мире