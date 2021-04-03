«Спартак» намерен приобрести футболиста сборной Турции за 32 миллиона евро Фото: REUTERS

Полузащитник «Фенербахче» и турецкой сборной по футболу Озан Туфан может перейти в московскую команду «Спартак». Портал mynet в субботу, 3 апреля, сообщается, что красно-белые готовы заплатить за трансфер 26-летнего футболиста около 32 миллионов евро.

Отмечается, что если сделка завершится успешно, то данная сумма будет выплачена в рассрочку.

В трансфере полузащитника сборной Турции Озана Туфана также заинтересованы «Ливерпуль», «Эвертон», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Вердер» и «Реал Сосьедад». Спортсмен перешёл в «Фенербахче» из «Бурсаспора» шесть лет назад.

В этом сезоне футболист поучаствовал в 27 матчах чемпионата Турции, забил пять голов и отдал пять результативных передач. С 2014 года он вызывается в национальную команду государства.

При этом глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что информация о возможном трансфере Озана Туфана является просто слухом.