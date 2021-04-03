Роспотребнадзор: привитым вакциной «ЭпиВакКорона» нужны специальные тесты на антитела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оценка уровня иммунитета к коронавирусной инфекции, который сформировался после прививки российской вакциной «ЭпиВакКорона», должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов. Это связано с тем, что данный препарат индуцирует антитела именно к тем участкам белка вируса, которые имеют функциональное значение в его жизненном цикле. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

- Вакцина действует, не обременяя иммунитет выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с заболеванием. Большинство тестов нацелены на поиск широкого спектра антител к различным участкам белка коронавируса, поэтому их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения антител после прививки «ЭпиВакКороной», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все прочие тесты с высокой вероятностью не будут определять антитела у людей, которые выбрали данный препарат для вакцинации. Поэтому для оценки уровня иммунитета после прививки следует использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые были разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на прививку.

В Роспотребнадзоре сообщили также, что специалисты тесты поставляются во все регионы России, в которых проводят вакцинацию «ЭпиВакКороной».

Как ранее писал сайт kp.ru, почти семь миллионов жителей России уже прошли вакцинацию от коронавируса. Из них обе дозы препарата получили 4,72 миллиона человек.