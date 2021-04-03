Сотникова раскрыла причину провальных выступлений Трусовой Фото: REUTERS

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова раскрыла причину провальных выступлений спортсменки Александры Трусовой. Сотникова считает, Александры Трусовой.

- Я посоветовала бы обратиться к психологу. Обидно будет, если Трусова с ее уникальным контентом останется в Пекине без награды. Хотя туда еще надо попасть, ведь конкуренция в следующем сезоне обострится до предела после перехода юниорок Камилы Валиевой, Майи Хромых и Дарьи Усачевой, - приводит слова чемпионки издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Александра Трусова провалила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме, сорвав каскад. Она заняла 12 место с 64,82 балла. После этого российская фигуристка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания и в итоге заняла на турнире третье место. Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, на счет спортсменки бронза на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.