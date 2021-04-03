Глава Якутии надеется скоро увидеть живых мамонтов в тундре Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о своей надежду увидеть живым мамонтов, гуляющих по якутской тундре. Об этом руководитель региона сказал на конференции с президентом РАН Александром Сергеевым в Международном мультимедийной пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Айсен Николаев объяснил, что темпы развития современных технологий и научные открытия позволяют рассчитывать на возможность клонирования мамонта в ближайшем будущем.

- Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре, - сказал глава Якутии.

Он отметил, что одной из самых важных задач по исследованию мамонтовой фауны - вывести добычу мамонтовой кости в сферу нормативно-правового регулирования. В Государственную думу уже внесли соответствующий проект закона. По мнению главы региона, данная сфера будет приносить бюджету страны и субъекта значительные средства. В интересах государства этот вопрос должен быть решен в ближайшее время.

Айсен Николаев сообщил, что планирует сделать мамонтовую фауну брендом Якутии, в том числе туристическим и научным. Он также подчеркнул, что эксперименты по исследованию мамонтовой фауны, безусловно, необходимо продолжать.