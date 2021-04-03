Вирусолог заявил, что вакцина «Спутник V» гарантированно защищает от тяжелой формы заболевания

Вирусолог заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от коронавируса на 90% Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, защищает от коронавирусной инфекции на 91%. Примерно 9% привитых людей могут заболеть, однако коронавирус у них не будет протекать в тяжелой форме. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» вирусолог Анатолий Альтштейн.

- Никакая вакцина не защищает от коронавируса на сто процентов. Привитые могут заболеть, но очень важно, что они обычно болеют легкой и средней формой болезни. Таким образом, у них очень мала вероятность умереть, - объяснил сотрудник центра имени Гамалеи.

Анатолий Альтштейн отметил, что смысл вакцинации в резком уменьшении числа заболевших и более легком течении заболевания, а также в уменьшении количества летальных исходов из-за коронавируса.

Напомним, минувшей ночью стало известно о положительном ПЦР-тесте на коронавирус у президента Аргентины, который в январе получил первую дозу прививки от инфекции вакциной «Спутник V». В центре имени Гамалеи сообщили, что российская вакцина обеспечит быстрое и легкое восстановление в случае заражения инфекцией. Ученые из центра отметили также, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против коронавируса и на 100% эффективен против тяжелых случаев болезни.