Суд в Москве арестовал опекуншу, избивавшую 10-летнюю девочку кочергой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в российской столице арестовал опекуншу 10-летней девочки по подозрению в издевательствах над ребенком. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Следователи установили с 2018 года по март текущего года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном девочки, а также ее 47-летний супруг систематически подвергали ребенка избиению в частном доме в посёлке Щаповское.

Напомним, синяки и ссадины на лице и шее девочки заметила ее учительница 30 марта. Оказалась, что опекунша била девочку кочергой за плохие оценки и заставляла до мозолей на пальцах стирать одежду. У ребенка обнаружили множественные гематомы головы и тела.

- Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части второй статьи 117 Уголовного кодекса России (истязание), - говорится в сообщении правоохранительного органа.

По подозрению в совершении преступления суд арестовал жестокую опекуншу и ее мужа, им уже предъявили обвинение.