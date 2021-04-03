Володин призвал исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в Донецке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы после гибели ребенка при обстреле окраины Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом председатель нижней палаты написал в субботу, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

- Произошла трагедия, однако о ней не пишут европейские СМИ, нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Погиб ребёнок, и это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения Европы, - отметил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы России подчеркнул, что при обстреле погиб пятилетний мальчик, а президент Украины Владимир Зеленский, который отдал приказ об обстреле, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся.

На этом фоне Вячеслав Володин считает необходимым, чтобы ОБСЕ и ПАСЕ дали этому оценку и потребовали объяснений от властей Украины, а также обсудили вопрос исключения Незалежной из состава Совета Европы.

- Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения, - заключил российский политик.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка на окраине Донецка. В результате обстрела погиб маленький ребенок, еще два человека пострадали.