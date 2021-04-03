В Москве открылась выставка легендарного живописца, уроженца Самарской губернии Григория Журавлева

Выставка пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре

В субботу, 3 апреля, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». На открытии выставки присутствовали Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, настоятель храма в селе Утевка отец Анатолий и директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, директор самарского музея имени Алабина Андрей Кочетков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Иконописец Григорий Журавлев родился в селе Утевка Самарской области. Не имея рук и ног от рождения, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах.

- Разве не чудо, что творения нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю XX века? Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все дошедшее до нас творчество Григория Журавлева, – обратился к посетителям выставки Дмитрий Азаров.

Открытие выставки самарского иконописца приурочена к 170-летию Самарской губернии и к 150-летнему юбилею со дня смерти Григория Журавлева. Основную часть экспозиции представляют работы из коллекции Самарского музея имени Алабина, а также Самарского епархиального церковно-исторического музея, Свято-Троицкого храма в Утевке, а также из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории религии и частных коллекций.

Организатором выставки выступили сотрудники Самарского историко-краеведческого музея Алабина. По словам экспертов, к выставке готовились целый год. Директор музея имени Андрея Рублева отметил, что, глядя на работы самарского художника, невозможно поверить, что они выполнены нерукотворно.

В Москве выставка продлится до 27 апреля. С 7 по 31 мая экспозицию представят в санкт-петербургском музее истории религии, а затем – с 11 июня до 30 ноября – в самарском музее Алабина. Кроме того, выставка проходит в мультимедийном формате в Исторических парках «Россия – моя история» в 23 городах России.