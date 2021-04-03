Украинские националисты устроили акцию у консульства России в Одессе Фото: REUTERS

Украинские радикалы устроили акцию протеста рядом с российским консульством в Одессе. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщила пресс-служба партии «Нацкорпус», которая организовала акцию.

Националисты на протесте выступают против руководителя политсовета партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Радикалы обвиняют его в «разжигании войны» в Донбассе и требуют посадить политика в тюрьму, а также национализировать его имущество.

Сообщается, что участники акции облили красной краской российский флаг и флаг партии, после чего подожгли их. Очевидцы также сообщают, что радикалы зажгли фаеры напротив дипмиссии России, пишет РИА Новости.

В акции приняли участие несколько десятков человек с флагами «Нацкорпуса» в руках и плакатами с надписью «Россия = ОПЗЖ». На митинге дежурили сотрудники правоохранительных органов, однако они не пытались препятствовать националистам.

Напомним, что против Виктора Медведчука власти Украины ввели санкции. В «черный список» попали 19 юридических и восемь физических лиц. Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ украинского президента.