Членов королевской семьи Иордании заподозрили в заговоре против короля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Иордании задержали бывшего наследного принца королевства и еще около 20 человек. Официальный лица страны назвали действия задержанных «угрозой стабильности» государства. Об этом в субботу, 3 апреля, пишет издание Washington Post.

Принц Хамза бин Хусейн помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане. В королевстве идет расследование о предполагаемом заговоре с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II. Также сегодня были арестованы Шариф Хасан – еще один член королевской семьи, и Бассем Авадулла, который является гражданином Саудовской Аравии.

- Хамза был проинформирован о своем задержании высокопоставленными военными офицерами Иордании. Они прибыли в его дом в сопровождении охраны, в это же время начались аресты других подозреваемых, - говорится в материале издания.

Что именно планировали сделать заговорщики, не уточняется, однако один из офицеров разведки сообщил, что их план был «хорошо организован».

Принц Хамза бин Хусейн был наследным принцем королевства в течение четырех лет, прежде чем титул был передан старшему сыну нынешнего правителя государства.