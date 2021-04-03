Британцы раскритиковали позицию Запада по ситуации в Донбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читатели британской газеты Express раскритиковали позицию Запада по ситуации в Донбассе. Они поделились мнениями о том, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в регионе. Издание выпустило материал, в котором сообщило, что Россия накануне передислоцировала военную технику для защиты своих границ. В статье указывается, что российская сторона предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Незалежной.

Жители Великобритании раскритиковали позицию западных государств по Донбассе и посоветовали Соединенным Штатам и НАТО не способствовать усилению напряженности на линии соприкосновения.

- У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими, - написал один из пользователей.

Другой читатель отметил, что в регионе станет гораздо спокойнее, если Европейский Союз и США перестанут вмешиваться в конфликт. По мнению британца, это поможет избежать серьезных проблем в дальнейшем.

- Россия дает отпор задирам в НАТО — да как она смеет?, - иронизирует комментатор.

Читатель британского издания также отметили, что США, ЕС и Североатлантический альянс «незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства». Один из пользователей отметил, что Украина не является членом НАТО, а просто «притворяется им».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня украинские силовики применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Его сбросили на поселок на окраине Донецка, в результате чего погиб маленький ребенок и пострадала женщина.

После этого председатель российской Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.