У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня у берегов Индонезии. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает американская Геологическая служба USGS.

Специалисты зафиксировали подземные толчки примерно в 18:42 по местному времени (21:42 по московским часам). Эпицентр землетрясения находился в 158 километрах от города Амбон - административного центра провинции Малуку, а его очаг залегал на глубине примерно в 328 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков пока что не поступало.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 6,2, в результате которого обрушилось здание больницы в городе Мамуджу. В результате погибли не менее трех человек, еще как минимум 24 местных жителя получили травмы. Эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре.