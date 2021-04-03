Власти Греции продлили разрешение на въезд 4000 россиян в неделю до 19 апреля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Греции продлили до 19 апреля 2021 года продлили разрешение на въезд в страну до четырех тысяч россиян в неделю. Отдыхающим напоминают о необходимости иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в межминистерском решении, которое приводится в правительственном вестнике.

Ранее сайт kp.ru писал, что Греция увеличила число граждан России, которым будет разрешен въезд в страну с 500 человек до четырех тысяч в неделю. На момент принятие такого решения власти государства заявляли о планах в мае полностью снять ограничения по количеству въезжающих на отдых россиян.