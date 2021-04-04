Германия и Франция призвали к прекращению огня в Донбассе

Представители Германии и Франции выразили обеспокоенность в связи с ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны немедленно прекратить эскалацию. Об этом говорится в совместном заявлении МИД стран.

- Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию, - говорится в заявлении ведомств.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 осудили факты эскалации конфликта в Донбассе и призвали соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины. Заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.