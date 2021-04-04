В Роспотребнадзоре объяснили, зачем привитым «Эпиваккороной» нужны специальные тесты на антитела Фото: Михаил ФРОЛОВ

У людей процесс оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки российской вакциной "ЭпиВакКорона", к коронавирусной инфекции должен проводиться с помощью специальных ИФА-тестов.

Это связано с тем, что препарат индуцирует антитела именно к тем участкам белка вируса, которые имеют функциональное значение в его жизненном цикле. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.