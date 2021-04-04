В России растут в цене подержанные машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России выросли в цене подержанные автомобили разных марок. Из-за увеличения стоимости транспорта далеко не все машины становятся при перепродаже значительно дешевле.

Отмечается, что у некоторых марок и моделей наблюдается прямо противоположный тренд. Так, например, пятилетний хэтчбек Kia Picanto сейчас стоит в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда был новым. Аналогичная ситуация наблюдается с кроссовером Mazda CX-5, который подорожал на 5%, по сравнению с ценой нового автомобиля пять лет назад. Об этом "Известиям" сообщили эксперты "Авто.ру".