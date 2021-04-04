Сенатор Алексей Пушков сравнил песню Манижи с "распиаренным барахлом" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуация с отбором исполнителей в России для выступления на международной арене, в том числе и на музыкальных мероприятиях.

По его мнению, дело это весьма печальное, поскольку все чаще людям что-то навязывают. Пушков также высказал о певице Маниже, которая должна представлять на песенном конкурсе "Евровидение" нашу страну.

- Печально все это. Как и песня Манижи - барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры, - написал сенатор в своем посте в Телеграм-канале.