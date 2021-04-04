Бывший наследный принц Иордании помещен под домашний арест

Сын бывшего короля Иордании Хамза бин Хусейн (в центре). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором он заявил, что на некоторое время помещен под домашний арест в связи с критикой действий правительства. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщила британская вещательная корпорация BBC со ссылкой на сделанную им видеозапись, полученную от адвоката экс-наследника престола.

Сколько именно времени он может быть наказан таким образом, не утоняется. Однако сам он утверждает, что его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес властей.

При этом Хамза бен Хусейн в своем видеообращении указал на недостатки в работе правительства.

- Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все очевиднее, - высказался он.

Напомним, ранее иорданские власти задержали сына бывшего короля Иордании, бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна. Ему предъявили обвинения в попытках подорвать стабильность в стране.

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