Изменение климата в России и мире ударило по продовольствию, считают ученые

России следовало бы принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, грозящих ей и всему миру из-за изменения климата. Об этом заявили опрошенные издание "Газета.ру" специалисты.

Ранее сообщалось, что ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло порядка 21% роста сельскохозяйственного производства из-за изменения климата. Это оказалось равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Специалисты, проводившие исследование, отметили, что даже несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она все еще не становится более устойчивой к изменению климата.

Также до этого в ООН предупреждали о надвигающейся из-за этого серьёзной угрозе - угрозе голода, на пороге которого стоит около 34 миллионов человек в мире.

Тем временем, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов объяснил, с чем могут быть связаны такие опасения. По его мнению, в целом в мире климатообусловленная урожайность снижается, а это как раз и приводит к кризисам на рынках зерна и продовольствия, росту цен, от которого в прежде всего страдают малообеспеченные группы населения.

- Исследования Корнеллского университета показывают, что огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур (в том числе новые технологии, генную инженерию и прочее) уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений, - рассказал Сафонов "Газете.ру"

Также он объяснил, что если речь идет конкретно о России, то климатические проблемы имеют место быть. Так, с 1990 года урожайность в нашей стране растет, но в 2010 и 2012 годах из-за сильных засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Сафонов не исключает рисков, что в будущем, возможно, к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться еще на 20%.