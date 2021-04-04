В Бразилии запретили делать татуировки и пирсинг домашним животным Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бразилии законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро запретило делать татуировки и пирсинг домашним животным. Такие поправки были внесены в региональный закон о защите животных.

Один из авторов этого проекта, депутат Карлос Минк признается, что на такую инициативу его побудили распространяющиеся в социальных сетях фотографии питомцев с татуировками и пирсингом, а также многочисленные жалобы со стороны зоозащитников.

- Смотришь на фото и испытываешь ужас, задаешься вопросом: как хозяин животного, которого он, по идее, должен любить, может подвергать его такой жестокости, - приводит его слова телеканал Globo.

При этом врачи-ветеринары отмечают, что подобное "украшение" питомцев является небезопасным и болезненным. Ветеринар Флавиа Клар считает, что зачастую люди набивая татуировки животным, руководствуются эстетическими соображениями, но мало кто из них думает о дальнейших проблема.

- Их коже наноситься определенный вред, может возникнуть аллергия или дерматит, которые впоследствии придется лечить. Может дойти и до некроза тканей, - объясняет ветеринар.