Аналитик объяснила, зачем нужна финансовая "подушка безопасности" Фото: Евгения ГУСЕВА

Сохранить и приумножить свои финансы поможет одна очень важная часть планирования семейного и личного бюджета - финансовая "подушка безопасности".

По словам главы инвестиционного департамента inv.lu Анастасии Тарасовой, необходимая сумма этой "заначки" в среднем бывает в районе 100 тысяч рублей. При этом, средства лучше не переводить в другие валюты, а хранить именно в рублях.

- Подушка безопасности создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. Эти сбережения нужны для непредвиденных случаев - как негативных (болезнь, ремонтные работы, поломка крупной техники), так и позитивных (траты на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки), - объяснила финансист агентству "Прайм".