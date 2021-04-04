В Сирии прошли испытания уникального метода наведения ударных беспилотников Фото: REUTERS

В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов.

Все происходит при помощи модернизированного носимого комплекса разведки, а также управления и связи (КРУС) "Стрелец-М". В результате получилось достичь высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

Однако собеседник агентства не стал уточнять, когда именно проводился данный вид испытаний, но добавил, что "беспилотники "Иноходец" наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что думает про "Альтиуса" инженер-конструктора БПЛА Владислав Соломонов. По его словам, эта боевая машина получит элементы искусственного интеллекта. Она сможет работать автономно без участия оператора. А еще - самостоятельно взаимодействовать с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57. Беспилотник может без помощи оператора сам прокладывать маршрут до цели или заданного района патрулирования в обход зон ПВО вероятного противника, а также обнаруживать и атаковать важные наземные цели.