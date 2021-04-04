Летевший из Токио самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска Фото: Иван ВИСЛОВ

4 апреля самолет авиакомпании All Nippon Airways, который следовал по маршруту из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

- Boeing-787. Факт посадки был, посадка считалась аварийной, - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

При этом, точное количество пассажиров и экипажа, которые тот момент находились на борту, не уточняется, как и причина посадки воздушного судна. В результате случившегося никто не пострадал.

Тем временем, как уточнил источник РИА Новости, по предварительным данным, пилоты самолета были вынуждены сесть в Красноярске из-за отказа левого двигателя.