Последние новости на утро 4 апреля 2021: США остановили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 апреля 2021 года. В США в городе Балтимор по поручению администрации американского лидера Джо Байдена завод Emergent Biosolutions, на чьих мощностях велось производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson/Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca остановлено, сообщает газета The New York Times. Власти пошли на такое после инцидента с 15 миллионами доз препарата от Johnson/Johnson, которые оказались испорчены из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей.

Изменение климата в России и мире ударило по продовольствию, считают ученые. Они полагают, что огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений

Раритетный картридж с видеоигрой Super Mario Bros 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions в США. С молотка картридж ушел за 660 тысяч долларов, что является рекордной суммой.

Российские космонавты на борту МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". На данный момент он уже заделали вероятные проблемные места герметиком.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение. Он признался, что помещен под домашний арест из-за критики действий правительства, однако обвинения ему не предъявлены. Накануне в Иордании предотвратили госпереворот.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук требует скорейшего исключения из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. По словам Кравчука, с этим требованием он уже обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

В Каире прошел "золотой парад фараонов": 22 мумии перевезли в новый музей. Среди перемещаемых мумий оказались тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий.