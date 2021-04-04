IT-специалист назвал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

Самыми популярными схемами интернет-мошенничества в 2021 году станут фальшивые видео с известными людьми (дипфейки), сложные фишинговые сценарии и атаки на мессенджеры или социальные сети, рассказал глава отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

Он также сообщил, что мошенники стали тщательнее продумывать весь потенциальный путь жертвы.

- Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность, - отметил Тюрников в разговоре с РИА Новости.

Специалист уточнил что мошенники вынуждают жертву оплатить своё "выгодное предложение" не на сайте, а по ссылке якобы из-за "технического сбоя". После этого данные жертвы переходят злоумышленникам.

Чаще стали применяться дипфейк-ролики, на которых известный человек якобы предлагает перейти по ссылке, зарегистрироваться и получить бесплатный или выгодный продукт. При этом во время регистрации человек вводит личные данные, которые позже попадают к мошенникам.

Кроме того, Александр Тюрников напомнил о давно существующем мошенничестве по электронной почте, при котором в письме запрашивают личную информацию или данные онлайн-банкинга: номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли. Эксперт подчеркнул, что банк никогда не будет запрашивать по электронной почте личные данные или коды подтверждения.

Ранее сайт KP.ru что, полиция Москвы предупредила о всплеске мошенничества при онлайн-оплате билетов на культурные и досуговые мероприятия, в том числе театры и квесты.